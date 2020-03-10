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Бондарь рассказал о задачах Шахтера в матчах с Вольфсбургом

21:17 36 Читати українською
Бондарь рассказал о задачах Шахтера в матчах с Вольфсбургом
Валерий Бондарь / фото: ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился мнением о будущем сопернике в 1/8 финала Лиги Европы – Вольфсбурге.

 

"Смотрел матчи Вольфсбурга с Александрией. По этим встречам скажу, что с этой командой можно играть. Задача стоит проходить дальше.

Вольфсбург – Шахтер: поединок Лиги Европы состоится за закрытыми дверями

Там посмотрим, думаю, за зиму эта команда изменилась 100%", – сказал Бондарь в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, уже в этот четверг, 12 марта, состоится поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер. Начало игры запланировано на 22:00.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

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Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Валерий Бондарь Валерий Бондарь Вольфсбург - Шахтер
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