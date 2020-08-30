"Ребята очень хорошо встретили. В первые дни переживал, нервничал, все-таки национальная сборная – это другой уровень, другой этап. Необходимо было немного перестроиться с работы в юношеских сборных и в клубе.

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Для меня все новое и тактически, и упражнения, которые подкованы под эту тактику. Все новое и интересное, это хочется изучать. Все подробно объясняют, рассказывают. Тренеры здесь высокого уровня. Понимать не сложно, главное – правильно действовать и выполнять, что требуют", – сказал Бондарь в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, уже в следующий четверг, 3 сентября, подопечные Андрея Шевченко на Арене Львов будут принимать сборную Швейцарии, а три дня спустя сыграют с испанцами на выезде.

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