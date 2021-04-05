"Мы серьезно готовились к игре с Ворсклой (2:0). Очень хотелось реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие матчи, которые не сложились должным образом, когда результат был не тот, что мы ожидали. Старались вернуться на победный путь, тем более в первом круге сыграли 1:1. Мы продемонстрировали все свои лучшие качества и одержали победу.

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Конечно, мы еще можем догнать Динамо. Шансы есть всегда, мы в это верим. Надо выигрывать свои матчи и надеяться, что где-то будет терять Динамо. Безусловно, нам необходимо победить во всех шести турах, которые остались, и ждать ошибки киевлян", – цитирует Бондаря сайт Шахтера.

Напомним, Динамо опережает "горняков" на 7 очков. Гранды проведут очную встречу 17 апреля в рамках 22 тура.

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