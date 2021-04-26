Директор медицинского департамента Шахтера Дмитрий Скибинский сообщил неутешительный диагноз для 22-летнего защитника.

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"В матче с Александрией Валерий получил довольно серьезную травму – разрыв боковой связки коленного сустава. На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около 3 месяцев", – цитирует Скибинского официальный сайт Шахтера.

Травма ставит крест на надеждах Бондаря попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020. Ранее та же участь постигла форварда "горняков" Жуниора Мораеса.

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