Бондарь положительно оценил шансы Шахтера в полуфинале Лиги Европы против Интера

"Мой дебют в еврокубках? Я долго шел к этому моменту, долго готовился. Посвящаю эту победу нашим болельщикам, которые поддерживали нас на родине и за рубежом, также посвящаю своей семье и девушке.

Шахтер – Базель – видео голов

Полуфинальный матч с Интером? Я считаю, что любая команда нам по силам, потому что мы – Шахтер! Нам достижимые все цели и задачи. Следующие 6 дней будем готовиться к следующему поединку, будем просматривать матчи Интера. Мистер сказал, что наша цель – финал", – заявил Бондарь в эфире ТК Футбол.

Напомним, матч 1/2 финала ЛЕ Интер – Шахтер состоится 17 августа.

Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы – бразильцы забили четыре гола