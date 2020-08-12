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Бондарь положительно оценил шансы Шахтера в полуфинале Лиги Европы против Интера

00:24 - Читати українською
Бондарь положительно оценил шансы Шахтера в полуфинале Лиги Европы против Интера
Валерий Бондарь / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондарь эмоционально прокомментировал победу "горняков" в четвертьфинале ЛЕ против Базеля (4:1).

2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
 
Рики ван Вольфсвинкель 90+2’
2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
90+2’ Рики ван Вольфсвинкель

"Мой дебют в еврокубках? Я долго шел к этому моменту, долго готовился. Посвящаю эту победу нашим болельщикам, которые поддерживали нас на родине и за рубежом, также посвящаю своей семье и девушке.

Шахтер – Базель – видео голов

Полуфинальный матч с Интером? Я считаю, что любая команда нам по силам, потому что мы – Шахтер! Нам достижимые все цели и задачи. Следующие 6 дней будем готовиться к следующему поединку, будем просматривать матчи Интера. Мистер сказал, что наша цель – финал", – заявил Бондарь в эфире ТК Футбол.

Напомним, матч 1/2 финала ЛЕ Интер – Шахтер состоится 17 августа.

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Шахтер - Базель Шахтер Шахтер Лига Европы Валерий Валерий Бондарь
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