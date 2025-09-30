– Впереди будет 1/8 финала Кубка Украины, где Шахтер попал на Динамо. Неожиданный жребий?

– Если честно, я очень хотел в Киев поехать, поэтому очень рады, что досталось Динамо.

– Не рановато ли на такой стадии?

– Я думаю, что там нет махинаций. Тем интереснее будет Кубок Украины – как для зрителей, так и для нас. Но, конечно, тяжело играть два спаренных матча. Но имеем то, что имеем. Будем готовиться.

– Как вам новый формат Кубка Украины? Любительские команды, в частности Агротех, всех удивляет.

– Классно. Добавилось больше матчей, а также то, что играют аматоры. Думаю, для них это также большой шанс. После этой стадии останется уже три команды из УПЛ. Любая команда может выиграть Кубок Украины, – сказал Бондарь для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Украины Динамо будет принимать Шахтер. Базовой датой проведения матча является 28 октября.

