"К сожалению, о Маккаби Т-А пока ничего сказать не могу, не знаком с ее игрой. В Израиле играть приходилось только в составе юношеской сборной. Будет трудно, потому что там особый климат.

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Является ли Шахтер фаворитом в этом противостоянии? На бумаге, может, и фаворит, но на поле придется непросто. Нельзя недооценивать своего соперника. Вот Реал тоже, наверное, был фаворитом в наших играх с ним в Лиге чемпионов. Но на деле получилось по-другому. Поэтому мы будем настраиваться на тяжелую борьбу.

Считаю, что у нас сильная и хорошая команда. Мы способны ставить перед собой цель добраться до финального матча Лиги Европы. Есть мечта выиграть трофей. Шахтер в любом турнире ставит перед собой максимальные цели", – сказал Бондарь в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Шахтер встретится с израильским клубом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок команда Луиша Каштру проведет 18 февраля на выезде, ответный – через неделю, 25 февраля.

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