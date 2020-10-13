"Чувствую себя отлично. Накануне провели хорошую тренировку. Ребята, которые играли с Германией, восстанавливались, а мы имели другую специфику занятия. Работа с Тасотти? Думаю, для каждого футболиста хорошо, когда с тобой работают такие профессионалы, когда есть такой коллектив и тренерский состав. Подсказки этих специалистов еще больше мотивируют.

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Сейчас в сборной Украины действительно много игроков молодежки: Николай Шапаренко, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Дмитрий Ризнык... Плюс я знаю ребят, которые давно в национальной сборной, ведь это мой второй сбор здесь. У нас отличный коллектив, замечательная атмосфера. Впечатления от Испании? Это топ-сборная мира, лидер группы. Однако мы постараемся сделать все, чтобы заработать очки", – заявил Бондарь в комментарии Shakhtar News.

Напомним, после 3 туров Испания с 7 очками возглавляет группу 4, а Украина идет третьей, имея 3 пункта.

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