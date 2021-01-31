"Считаю, что работа на первом сборе прошла довольно хорошо, мы выполнили все, что запланировали. У нас акцент был на игровые упражнения, вся работа шла с мячами, был тест йо-йо. Поэтому постепенно возвращаем кондиции, которые были в конце сезона. Работаем, чтобы вернуться в официальные матчи во всеоружии.

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Насколько Шахтер сегодня готов к сезону? Если судить по десятибалльной школе, то, думаю, где-то на 7-8 баллов. Остальные наберем после того, как сыграем еще несколько товарищеских матчей. Думаю, время еще есть и нам его вполне хватит на втором сборе в Турции.

Второе место в чемпионате стимулирует нас догнать Динамо. Ведь у такого клуба, как Шахтер, второго места быть не может. Только первое. Поэтому мотивация у нас запредельная как на чемпионат, так и на Лигу Европы", – сказал Бондарь в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, "горняки" сегодня, 31 января, в 16:00 проведут контрольный поединок с Црвеной Звездой. Утренний спарринг с Мурой был отменен из-за вспышки коронавируса в словенской команде.

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