– Шахтер проходит в третий квалификационный раунд Лиги Европы, а каким для команды был второй?

Шахтер прошел в следующий раунд Лиги Европы, во второй раз переиграв Бешикташ – Кевин сдержал слово, снова забив туркам

– Он прошел на достаточно хорошем уровне, мы одержали победу, что самое главное на этом этапе. Очень важно было выиграть, и тренер настраивал, что счет 0:0, – надо было забыть о результате первой игры и серьезно готовиться к ответному матчу. Думаю, команда продемонстрировала достойный уровень и заслужила эту победу.

– В чем залог успеха в обоих матчах с Бешикташем?

– Качественная подготовка всей команды и тренерского штаба. Нам очень детально все разбирают и показывают, мы реагируем на ошибки, которые допустили в предыдущем матче, когда пропустили дважды. Это радует и является важным – как для вратарей, так и для защитников, ведь вся команда начала работать на оборону – от нападающего до голкипера. Как говорят, один за всех, и все за одного.

– Индивидуально в этих двух поединках ты проявил себя очень неплохо. Как оценишь собственные действия?

– Думаю, следует плодотворно и много работать, чтобы выйти на тот уровень, где хотим быть. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, ведь наши болельщики и президент заслуживают этого. Мечтаем выступать в Лиге чемпионов и именно там демонстрировать результат, но должны еще много работать, чтобы достичь этой мечты.

– В чем сила нынешнего Шахтера под руководством Арды Турана?

– Сила – в единстве, как говорится. Мы работаем как одно целое, и эти два матча показали, что именно команда побеждает на футбольном поле. Мы действительно были командой, продемонстрировали хорошую игру и результат. Надеюсь, болельщикам понравилось. Хочу поблагодарить их за поддержку и то, что они пришли на стадион в Кракове.

– Ночью произошла ужасная атака на Киев, в результате которой погибло много людей. Как можешь это прокомментировать?

– Сложно это комментировать. Вечная память погибшим и соболезнования всем, кто потерял свои семьи. Это большое горе, и самая главная мечта – чтобы эта проклятая война наконец завершилась справедливым миром, ведь наши люди имеют право жить свободно, так, как они того хотят. Надеюсь, это когда-то завершится и мы будем праздновать победу Украины в войне, – цитирует Бондаря официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Шахтер победил Бешикташ 2:0 в ответном матче квалификации Лиги Европы и прошел в следующий раунд Лиги Европы.

Голы Кевина и Элиаса в видеообзоре матча Шахтер – Бешикташ – 2:0