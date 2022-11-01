"Самые недооцененные – это Жора Судаков и Артем Бондаренко. Поверьте, они выполняют огромную работу на футбольном поле. Не только с мячом, но и без мяча. Это сверхважные игроки нашей команды. Если посмотреть статистику, сколько они набегают за матч – это с ума можно сойти. Это два человека, которые недооценены в прессе, и на них не так обращают внимание. Они оказывают большое влияние на наш стиль.

"Знаем, что может произойти": Вернер предостерег РБ Лейпциг от неоценки Шахтера в решающем матче Лиги чемпионов

Конечно, Тарас Степаненко, но о нем уже давно все сказано. Тарас – всему голова. Пришел Назарина – очень хороший парень и футболист. Он уже показал хорошую игру против Колоса. Много раз выходил на замену.

Бодя Михайличенко – тоже очень хороший парень и футболист. Бодя и Фима (Конопля, – прим.) – кони. Ребята выполняют большую работу и делают результат для нашей команды.

У Эдика Козика есть все качества, которые приведут его к хорошему уровню. Это, прежде всего, очень сильный конкурент, который попал в первую команду и с первого дня дал всем понять, что он не просто будет тренироваться, а будет бороться. Каждый хочет играть в основном составе Шахтера. Тем более пока есть такая возможность. Думаю, что у него все получится.

У Димы Крыськива сначала не получалось, он не попадал в заявку, но съездил на отборочные игры молодежной сборной Украины и был одним из тех, кто принес ей победу и принял участие в выходе на Евро. Думаю, что это парень, который будет стучать в основу", – сказал Бондарь в интервью Tribuna.

Напомним, после 10-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет вторым, имея в своем активе 20 очков. От лидера первенства – СК Днепр-1 – он отстает на 5 пунктов, имея 2 игры в запасе.

Шахтер потерял очки с Александрией: 4 гола, удаление и повреждение лидера перед матчем за жизнь