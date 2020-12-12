"Все команды хорошего уровня. Для нас очень хорошо, что мы сеяные, так что нам может попасться команда немного ниже уровнем, чем те, что вышли с первого места в ЛЕ, и команды из ЛЧ.

Динамо и Шахтер узнали всех потенциальных соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Конечно, хотелось бы Маккаби Тель-Авив или Црвену Звезду. Будет жеребьевка, интересно будет посмотреть, кто нам попадется", – сказал Бондарь в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Шахтер финишировал третьим в группе Лиги чемпионов, а потому попал в плей-офф ЛЕ. Уже 14 декабря "горняки" узнают своих соперников на стадии 1/16 финала.

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