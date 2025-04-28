"2:2 после 2:0 – это всегда обидно, тем более, что пропустили на последних минутах. В первом тайме от нас было много энергии и агрессии, а во втором...

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Динамо имело возможность играть немного другим составом против Буковины. Они оставались здесь, во Львове, и имели некоторое преимущество сегодня над нами. Во втором тайме у них было больше сил, ведь мы потратили много энергии в матче с Полесьем. Это в определенной степени повлияло на результат, который мы имеем.

Очень обидно сейчас об этом говорить, потому что мы очень хотели победить. Это наш принципиальный соперник, и мы всегда выходим с большей мотивацией именно против Динамо. За каждого соперника дают три балла, но победа над Динамо чувствуется иначе.

Наша задача была играть так, как мы всегда играем, предлагая наш стиль – высокий прессинг и игру с мячом. Динамо – это команда высокого уровня с качественными игроками, которые также могут это делать.

Теперь надо готовиться к следующему матчу. Нужно выигрывать все оставшиеся матчи УПЛ, а уже перед финалом Кубка будем тщательно готовиться к Динамо. Надо сделать много выводов из сегодняшнего матча, особенно из второго тайма. Это и тренерский штаб сделает, и игроки.

Сегодня болельщики увидели хорошую игру с обеих сторон. Все должны быть довольны, что счет не 0:0. Было интересно наблюдать за таким матчем. Мы сделаем все, чтобы продемонстрировать лучшие качества в финале", – сказал Бондарь для Football Hub.

Напомним, что сейчас Шахтер занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 54 баллами. Второе место занимает Александрия (60 баллов), а Динамо лидирует с 64 баллами.

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