"То, что сейчас постоянно находишься в пути, очень сложно, конечно. Но никто об этом не скажет. Во-первых, потому что все три наших клуба (Динамо, СК Днепр-1 и Шахтер, – прим.), которые принимали участие в еврокубках и ездили за границу, находились в равных условиях.

Защитник Шахтера и сборной Украины не впечатлил европейские клубы: "Скауты его забраковали"

А во-вторых, когда смотришь новости о войне, видишь страдания детей, женщин, бабушек, когда видишь бойцов ВСУ, которые лежат в грязи в окопах, понимаешь: все наши сложности, все истории о том, что ты ездишь 24 часа на автобусе – это просто фигня.

Главное – пусть у наших воинов все будет хорошо, пусть они уничтожают оккупантов. И пусть будут живы и здоровы все дети, бабушки, дедушки. И все бойцы ВСУ, защищающие нас. Благодаря им мы можем делать свое дело", – сказал Бондарь в эфире Youtube-канала "ШИПШИНА ШОУ".

Напомним, в текущем сезоне Бондарь провел за Шахтер 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?