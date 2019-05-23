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Бондарь: К игре со США все готовы

23 мая 21:03 58 Читати українською
Бондарь: К игре со США все готовы
Валерий Бондарь / фото А. Майорова

Защитник юношеской сборной Украины Валерий Бондарь поделился эмоциями перед стартовым поединком чемпионата мира U-20.

 

"Этот чемпионат мира очень важен для каждого из нас. Это наше будущее, поэтому каждый попытается показать свой максимум. Настроение в коллективе хорошое, продолжается плодотворная подготовка к старту Мундиаля. Мы все готовы к первой игре против команды США.

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Как справедливо отметил наш главный тренер, первоочередная задача – это выйти из группы, а уже потом можно будет думать об 1/8 финала и о том, как пройти следующий этап. Сейчас все наше внимание – к стартовому поединку с американцами", – цитирует Бондаря официальный сайт УАФ.

Отметим, что первый матч на ЧМ-2019 сборная Украины U-20 проведет против американских сверстников в пятницу, 24 мая. Начало поединка в 21:30.

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Мир Украина U-20 Украина U-20 Украина U-20 - США U-20 Валерий Бондарь Валерий Бондарь
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