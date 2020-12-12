"Думаю, у нас все ребята профессионалы. Это не первый раз, что после Лиги чемпионов нужно перестраиваться на чемпионат Украины, и последний тур говорит о том, что очень важно завтра победить и вернуться на первое место в турнирной таблице.

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Трудно будет в любом случае, потому что Ингулец не сдается и играет всегда до самого конца. У них была хорошая игра с киевским Динамо – это о многом говорит. На выезде не бывает легко", – пояснил Бондарь в комментарии Shakhtar News.

Напомним, что перед 13 туром Шахтер уступает Динамо три очка. "Горнякам" нужно побеждать Ингулец и надеяться, что киевляне проиграют Колосу.

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