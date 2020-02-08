Бондарь: Цель Шахтера – досрочно стать чемпионами Украины

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился мнением о работе команды на тренировочных сборах.

"Акцент в тренировочной работе тот же, что был и летом. Все с мячом, большая интенсивность, быстрая работа с мячом. У нас нет беговой работы, сделан акцент на контроле мяча. Тренируемся в этом режиме.

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Я смотрел матчи Бенфики в Лиге чемпиоинв. Серьезная команда будет нам противостоять. А так общекомандно мы еще не разбирали этого соперника. Думаю, это будет чуть позже, ближе к матчу.

Цель – пройти Бенфику и стать чемпионами Украины. Надо, чтобы никаких шансов не оставалось у наших конкурентов. Хотим досрочно стать чемпионами и как можно дальше пройти в Лиге Европы", – сказал Бондарь в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже 20 февраля в Харькове, начало в 19:55.

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