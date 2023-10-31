– Почему у Шахтера вышли такие разные таймы в Барселоне?

– Сказалось много факторов. Сначала был Дарио Срна исполняющим обязанности главного тренера, а за день до матча с Барселоной уже Марино Пушич стал нашим наставником. Да, в нашей игре были заметны отличия, после перерыва мы увереннее заиграли. Против Барселоны вполне можно играть и не важно, в каком составе каталонский клуб выйдет на поле в ответной встрече в Гамбурге.

– Но там уже в основе выйдет Роберт Левандовски…

– Пусть играет. Это отличный случай показать нам свои возможности на фоне таких мастеров. Мы постараемся на определенных отрезках матча показать, что мы лучше как команда, чем Барселона.

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– В кубковой встрече против Виктории вам удалось быстро забить и дальше не иметь проблем. Как ты оценил бы игру Шахтера в этой встрече?

– Мы и планировали поскорее открыть счет. Требовалось забить в первые 15-20 минут игры и почувствовать уверенность в своих силах. Также мы хотели не дать возможности сопернику бежать в быстрые контратаки и на что-то рассчитывать.

– В пятницу у Шахтера есть поединок с извечным соперником – киевским Динамо. Какие мнения перед Классическим?

– Несколько дней назад в Киеве я видел Николая Шапаренко. Мы пообщались с ним. Динамовцы очень настроены на эту игру. Знаю, что не будет играть Ванат. Для нашего соперника это проблема, ведь Влад набрал хорошую форму. Нам нужно смотреть на нашу игру. Ничья нас не устроит, ведь мы хотим стать чемпионами, – заявил Бондарь в комментарии SportArena.

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