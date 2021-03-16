Защитник Шахтера Валерий Бондарь не опускает рук перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против Ромы после 0:3 на выезде.

"Получил положительные эмоции и огромное удовольствие от матча с Десной (4:0 – прим.). Радуюсь игровому времени и победе команды. Хорошие результаты – превыше всего. Думаю, эта победа немного повысила нам настроение и добавила настрой на предстоящий поединок.

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Для нас еще ничего не завершено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Следует реализовывать все те моменты, которые мы будем иметь", – цитирует Бондаря официальный сайт Шахтера.

К слову, ответный матч между Ромой и Шахтером запланирован на 18 марта, начало в 19:55.

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