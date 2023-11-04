"Очень рад, что победили в Классическом и добыли очень важные 3 очка, которые нам, надеюсь, очень помогут в турнирной таблице в дальнейшем. Есть игры в запасе, но немножко неприятно смотреть в турнирную таблицу.

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Теперь будем готовиться к Барселоне, смотреть их матчи. Надо сыграть так, как мы сыграли второй тайм. Надо попытаться сделать Барселоне сюрприз.

Что касается Луческу, то ушла легенда украинского футбола. Он сказал много хороших слов о команде, о клубе Шахтер. Он воспитал очень много ребят. Приятно было это слышать.

Очень тяжело, когда уходят такие люди, такие легенды, потому что с ними чемпионат только интереснее. Но это жизнь, мы не имеем право лезть в чужие дела. В Динамо разберутся сами", – сказал Бондарь в комментарии Tribuna.

Напомним, матч с Шахтером стал последним для Луческу на посту главного тренера Динамо. Румынский специалист оставил команду на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ с 16-ю очками.

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