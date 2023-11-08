"Во-первых, мы разбирали этот матч, и тренер, как всегда, очень тактически хорошо подошел к этому, и именно поэтому мы пытались действовать так, как нам говорили перед игрой, в перерыве. Но мы играем против Барселоны, и конечно второй тайм был не такой, как первый в нашем исполнении.

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Но мы старались играть, пытались предлагать свою игру, свой матч. Мы выиграли сегодня и получили 3 балла. Двигаемся дальше.

На самом деле можно сказать, что у нас, наверное, голевых моментов было даже больше. Матвиенко в первом тайме, гол мы забили. Потом был момент у Невертона, если не ошибаюсь. Еще у Гио. Потом могли воспользоваться пространством, но, может, где-то уже не было сил и пытались удержать тот результат, который есть.

Поддержка? – Благодарю наших пришедших болельщиков. И не нашим. Очень ощущали их поддержку. Перед игрой встретили как-то не так, как Барселону, но потом уже в матче мы услышали, что именно нас болеют, они нас гнали вперед к победе", – цитирует Бондаря. Tribuna.com

Отметим, что Шахтер сенсационно обыграл Барселону (1:0), улучшив свои шансы в группе H на продление еврокубковой весны. Единственный гол забил Данило Сикан.

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