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Бонавентура официально покинул Милан – он может стать конкурентом Малиновского

15:51 - Читати українською
Бонавентура официально покинул Милан – он может стать конкурентом Малиновского
Джакомо Бонавентура / LaPresse

Опытный полузащитник Джакомо Бонавентура подтвердил свой уход из итальянского Милана. Он провел на Сан-Сиро шесть сезонов.

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Контракт Бонавентуры с Миланом завершил действие, стороны решили не продолжать сотрудничество. Ныне центрхав в статусе свободного агента ищет новый клуб. Ранее появился вариант, по которому Бонавентура вернется в родную команду – Аталанту из Бергамо. Там ветеран будет бороться за место в основе с украинцем Русланом Малиновским.

В сезоне 2019/20 Джакомо Бонавентура провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

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Джакомо Джакомо Бонавентура Милан Милан Италия
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