Фиорентина объявила о подписании экс-полузащитника Милана Джакомо Бонавентуры, сообщает официальный сайт флорентийского клуба.

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31-летний полузащитник заключил с "фиалками" контракт до конца сезона-2020/21. Футболист был свободным агентом, поэтому достался "лилиям" бесплатно. По информации СМИ, зарплата футболиста составит 1,8 млн евро в год.

Напомним, Бонавентура перешел в Милан в сентябре 2014 года из Аталанты за 5,3 млн евро. В прошлом сезоне провел в Серии А 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн ​​евро.

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