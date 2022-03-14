Еще в первый день забрал детей, но не успел выехать – вертолеты налетели. От меня недалеко аэродром Антонов. Думал, пережду и поеду. Еды было на трое суток, а ждать пришлось 15 дней. Пока три дня было электричество, было более-менее. За три дня до выезда пропал газ, пришлось готовить на костре. Дети были со мной. Иногда ходили к маме кушать. Психовать было некогда, хоть и хотелось. Пару картошек в день съешь, чаю выпьешь и доволен.

Все эти 15 дней провели в подвале своего частного дома. Места было не очень много, но для нас троих достаточно. В доме напротив было 23 человека. Не во всех домах были подвалы, а некоторые дома разбили. Люди стучались, чтобы их приняли в другое место. У меня во дворе парковали автомобили.

Переживали, что не удалось выехать, когда заминировали мост по дороге из Гостомеля на Бучу. На следующий день решили пробиваться. Ничего не было организовано, информацией о гуманитарном коридоре мы не владели, поэтому решили тупо встать в колонну и ехать. Психанули, можно сказать. За пять минут образовалась куча машин – и в путь.

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Ехали через центр Гостомеля, там все разбито, столбы электропередач валяются... Русские блок-посты проехали без проблем. Выехали на житомирскую трассу, потом – на Белогородку, а там уже нас встретил мой брат. Вместе с ним приехали домой.

Дорога заняла практически целый день. Было много стариков, женщин с маленькими детьми, беременные женщины, которые не в состоянии идти пешком. Поэтому все 15 дней они ждали, чтобы была возможность выехать на машине. Кстати, пока мы там были, на соседней улице девушка родила ребенка. Новостей у нас там было немного, поэтому скоро об этом знал весь Гостомель.

Обстреливали с воздуха, в основном. Когда маленькие выстрелы, местные дети особо не прятались. Когда "Грады", авиация – другое дело. Очень громко. Был момент, когда бомбили 15 часов подряд. Я уже ждал, когда у них боеприпасы закончатся. Как пинг-понг получается: наши – они, наши – они. Было видно, как снаряды летают то в одну, то в другую сторону. Самолеты низко летели, как пуля.

Ожидал ли, что Россия может напасть на Украину? Я вообще не ожидал, что в XXI веке буду с детьми в подвале", – рассказал Ващук FanDay.

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