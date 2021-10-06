Нападающий Металлиста Матеус Пейшото прокомментировал свои выступления за харьковский клуб и поделился мыслями о поединке 12-го тура Первой лиги против Горняк-Спорта.

"Задача нападающего – чем больше голов, тем лучше. Я ничего не менял в своей игре со времен выступлений в Бразилии. Знаю – должен забивать в каждом матче и помогать команде зарабатывать очки. Отдельная благодарность партнерам, которые помогают мне быть результативным.

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Мы готовы к любому сопернику, знаем, как действовать – это заслуга тренеров. В следующем матче все зависит от нас. Должны побеждать", – отметил Пейшото в комментарии Футбол News.

К слову, у бразильца фантастические показатели после перехода в Металлист – Матеус в 8 матчах во всех турнирах он забил 8 голов и отдал 1 ассист.

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