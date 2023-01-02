Очередным клубом 25-летнего датчанина стал Хоффенхайм. Аренда форварда рассчитана до конца сезона, сообщает официальный сайт "деревенских".

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Контракт Дольберга принадлежит Ницце, которая в августе 2019 года отдала Аяксу за игрока 20 млн евро. Нападающий был крайне нестабильным и лишь моментами демонстрировал качественный футбол. Один из таких периодов был во время Евро-2020, на котором Дольберг оформил 3 гола (все в плей-офф) и помог сборной Дании дойти до полуфинала.

Прошлым летом Ницца отдала форварда в аренду Севилье, но все завершилось провалом – всего один ассист за 300 минут в составе испанского клуба. Вторую часть нынешней кампании Каспер проведет в Хоффенхайме, занимающем 11-ю строчку Бундеслиги.

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