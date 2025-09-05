Динамо официально объявило о переходе полузащитника Дмитрия Кремчанина в Александрию. Детали сделки стороны не раскрывают.

Кремчанин является воспитанником Динамо. 20-летний футболист поднимается на уровень Премьер-лиги после трех результативных сезонов в составе юношеской команды киевлян. В чемпионате U19 он провел 83 матча и забил 45 голов, также имеет 5 матчей и 1 гол в Юношеской лиге УЕФА.

В сезоне 2024/2025 Кремчанин стал лучшим бомбардиром отечественного юношеского первенства с 23 забитыми мячами.

