Президент Ингульца Александр Поворознюк не видит доказательств, что это было покушение.

"Не знаю, покушение это или нет, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", – прокомментировал инцидент Поворознюк для Tribuna.

Поворознюк пострадал от взрыва – СМИ сообщило о состоянии президента Ингульца

По информации Zaxidnet со ссылкой на местную журналистку, одному из мужчин, который также находился в помещении с президентом Ингульца, от взрыва гранаты оторвало руку и ногу. "Между лицами, находившимися в помещении, конфликтов не происходило. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители", – прокомментировали инцидент в полиции.

Динамо – чемпион: самый слабый Шахтер времен Ахметова, ступор Каштру и убийственный инсайд о Луческу