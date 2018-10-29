Болт может подписать полноценный контракт с австралийским клубом

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт в шаге от того, чтобы стать полноценным профессиональным футболистом.

Руководство клуба австралийского чемпионата Сентрал Кост Маринерс предложил Болту полноценный контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Болт никогда не скрывал своего желания стать профессиональным футболистом, поэтому стоит ожидать, что ямаец согласиться на предложение.

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Стоит отметить, легенда легкой атлетики тренировался с австралийским клубом с августа и дважды забивал в предсезонных матчах.

В Австралии только стартовал новый сезон чемпионата, в первом матче потенциальная команда Болта расписала ничью с Брисбен Роар.