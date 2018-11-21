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Болт близок к переходу в Дорадос Марадоны

12:40 40 Читати українською
Болт близок к переходу в Дорадос Марадоны
Диего Марадона и Усэйн Болт / фото из соцсетей

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может в ближайшее время подписать контракт с мексиканским профессиональным футбольным клубом.

Подписать контракт с Болтом готов клуб 2-го дивизиона чемпионата Мексики Дорадос, главным тренером которого является бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, сообщает Marca.

Болт: Или до конца ноября я подпишу контракт, или покончу с мечтой о футболе

Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб Сентрал Кост Маринерс, но не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду. Также ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом Валетта.

Теги
Мир Усэйн Болт Дорадос Де Синалоа
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