Болт близок к переходу в Дорадос Марадоны

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может в ближайшее время подписать контракт с мексиканским профессиональным футбольным клубом.

Подписать контракт с Болтом готов клуб 2-го дивизиона чемпионата Мексики Дорадос, главным тренером которого является бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, сообщает Marca.

Болт: Или до конца ноября я подпишу контракт, или покончу с мечтой о футболе

Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб Сентрал Кост Маринерс, но не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду. Также ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом Валетта.