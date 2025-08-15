Игрок Маккаби Тель-Авив Идо Шахар стал главным героем матча плей-офф квалификации Лиги Европы, оформив дубль в ворота мальтийского Хамрун Спартанс (3:1, об. 5:2). После игры хавбек поделился впечатлениями и оценил соперника на следующем этапе Лиги Европы – Динамо.

Динамо официально узнало соперника в битве за Лигу Европы – знакомых с 6:0 не будет

"Я очень рад, но для меня голы и результативные передачи – это лишь бонус. Больше всего я горжусь командой и болельщиками. Мы представляем Маккаби в Европе еще один год и уже гарантировали себе место в групповом этапе. Однако наша настоящая цель – квалифицироваться в Лигу Европы, и она еще не выполнена. На следующем этапе нас ждет очень сложный матч против большого клуба с европейскими традициями. Мы должны подойти к игре максимально готовыми и полностью сосредоточенными, чтобы пройти эти две встречи и достичь нашей цели", – цитирует Шахара официальный сайт Маккаби Тель-Авив.

Напомним, что Динамо уступило в квалификации Лиги чемпионов Пафосу и сыграет в плей-офф Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив.

Динамо безвольно проиграло Пафосу и вылетело из ЛЧ – Украина не знала такого провала 20 лет