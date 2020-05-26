"Большой футбол возвращается в Украину!" – Минздрав дал добро, озвучена официальная дата возобновления УПЛ

Президент УАФ Андрей Павелко обнародовал дату возобновления чемпионата Украины, которую одобрило Министерсто здравоохранения.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая.

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Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" – написал Павелко в Facebook.

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