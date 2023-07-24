"Большое усиление и поддержка в непростые времена": капитан Динамо поздравил Ярмоленко с возвращением в Украину
Полузащитник "бело-синих" Сергей Сидорчук высказался относительно камбэка Андрея Ярмоленко в киевский клуб.
"Возвращение Андрея Ярмоленко! Такой шаг лучше всего показывает, насколько важна для тебя буква "Д" на сердце и флаг Украины на груди.
Суркис признался, как договаривался о возвращении Ярмоленко в Динамо
Для команды это большое усиление и поддержка в непростые времена. Вместе только вперед. С возвращением домой, друг!" – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, капитан сборной Украины покинул Украину в 2017 году, перейдя в дортмундскую Боруссию. Далее были Вест Хэм и Аль-Айн. В Динамо Андрей вернулся в нынешнее трансферное окно и подписал контракт на 2 года. К киевскому клубу он присоединился на сборах в Австрии и лишь накануне прибыл с командой в Киев.
Золоті 80-ті: коли бос Ярмоленка був пацаном, у Вердері пили по 100 грамів, Марадона не підсів на наркоту і ще 27 фото