"Большое спасибо, диванные эксперты": Шевченко ответил на оскорбления со стороны фанатов

Голкипер Зари Никита Шевченко подвергся жесткой критике со стороны фанатов за концовку поединка 32-го тура УПЛ против Десны (1:1).

Один из фанатов написал гневный комментарий в адрес Никиты Шевченко в Instagram за затягивания времени в поединке с Десной.

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"Большое спасибо за поддержку, диванные эксперты", – коротко ответил голкипер в своей Instagram-сторис.

Напомним, Шевченко получил желтую карточку за затяжку времени в поединке с Десной (1:1). В случае победы луганчане могли подняться на вторую строчку в результате поражения Динамо в матче с Колосом (0:2).

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