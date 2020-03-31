"Большинство жарит шашлыки": известный голкипер удивлен безответственностью людей

Голкипер Руха Александр Бандура рассказал о досуге людей во время карантина.

"В Сумах, как ни странно, подавляющее большинство людей находится в лесах и жарит шашлыки. В городе мало кого можно увидеть. В магазины и различные общественные места почти все заходят в медицинских масках. Да, в город пропускают только местных жителей, которые прописаны в Сумах.

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Думаю, это правильное решение. Коронавирус быстро распространяется, поэтому скопления людей нужно максимально ограничить. Если ввели карантин, то люди должны его придерживаться.

Для кого-то в Украине, наверное, это вполне реально пожертвовать определенную сумму, но для большинства... В основном это делают европейские топ-футболисты, у которых все стабильно и суммы в контракте на сотни тысяч долларов. Они могут себе это позволить. После кризиса, в Украине зарплаты у футболистов стали гораздо меньше. В наших реалиях это куда труднее", – поделился Бандура в комментарии официальному сайту Руха.

Напомним, чемпионаты Украины приостановлены из-за пандемии коронавируса. Предварительная дата возобновления соревнований – 15 мая.

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