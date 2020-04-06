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Большинство тренеров АПЛ готовы пойти на уменьшение зарплаты – Клопп и Мойес отличились благородным жестом

15:17 18 Читати українською
Большинство тренеров АПЛ готовы пойти на уменьшение зарплаты – Клопп и Мойес отличились благородным жестом
Юрген Клопп и Дэвид Мойес / Sky Sports

Наставники команд Премьер-лиги понимают, что их клубы сейчас переживают трудные финансовые времена.

В последние дни состоялись переговоры со всеми 20-ти тренерами команд элитного английского дивизиона. Премьер-лига рекомендовала согласиться на уменьшение зарплаты на 30%, чтобы хоть немного избежать негативных последствий коронавируса.

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Большинство наставников поняли ситуацию и готовы временно отказаться от части денег. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп и наставник Вест Хэма Дэвид Мойес сами виступили с инциативой уменьшить их зарплаты, отмечает Daily Mail.

Напомним, АПЛ была остановлена ​​после 29 туров. Ливерпуль уверенно лидирует в чемпионате, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Девид Мойес Девид Мойес АПЛ футбольные финансы коронавирус Вест Хэм Вест Хэм
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