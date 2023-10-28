"Большинство костей Салаха, как у 19-20-летнего парня": Клопп очарован формой лидера Ливерпуля
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал сильные стороны нападающего Мохаммеда Салаха.
"За пределами поля он ведет себя как взрослый человек, во всем остальном он еще молодой игрок. Салах в прекрасной форме.
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Если его просканировать, большинство его костей, вероятно, как у 19-20-летнего парня, потому что он хорошо следит за собой. Понимание игры – именно то, что мы пытаемся привить молодым игрокам. Они все знают так много о футболе, когда завершают карьеру в 35 лет. Но чем раньше получишь эту информацию, тем больше пользы это тебе принесет.
Что касается Салаха, то он лучше чувствует свободные зоны, понимает, как соперники реагируют на его действия. И даже если он не забивает сам, он все равно помогает нам угрожать. Это действительно очень важно. Дерби с Эвертоном не войдет в историю в плане показанной игры, но два забитых гола – это очень важно.
В других матчах он играет намного лучше, но не забивает порой, однако постоянно остается угрозой, что не менее важно, потому что так он дает возможности проявить себя остальным ребятам. Я не могу сравнивать Мо с другими 30-летними футболистами, потому что не думаю, что это его биологический возраст", – цитирует Клоппа. BBC.
Напомним, в текущей кампании Мохаммед Салах сыграл в 12 матчах во всех турнирах. В активе египтянина девять голов и четыре результативных передачи.
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