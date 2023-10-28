"За пределами поля он ведет себя как взрослый человек, во всем остальном он еще молодой игрок. Салах в прекрасной форме.

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Если его просканировать, большинство его костей, вероятно, как у 19-20-летнего парня, потому что он хорошо следит за собой. Понимание игры – именно то, что мы пытаемся привить молодым игрокам. Они все знают так много о футболе, когда завершают карьеру в 35 лет. Но чем раньше получишь эту информацию, тем больше пользы это тебе принесет.

Что касается Салаха, то он лучше чувствует свободные зоны, понимает, как соперники реагируют на его действия. И даже если он не забивает сам, он все равно помогает нам угрожать. Это действительно очень важно. Дерби с Эвертоном не войдет в историю в плане показанной игры, но два забитых гола – это очень важно.

В других матчах он играет намного лучше, но не забивает порой, однако постоянно остается угрозой, что не менее важно, потому что так он дает возможности проявить себя остальным ребятам. Я не могу сравнивать Мо с другими 30-летними футболистами, потому что не думаю, что это его биологический возраст", – цитирует Клоппа. BBC.

Напомним, в текущей кампании Мохаммед Салах сыграл в 12 матчах во всех турнирах. В активе египтянина девять голов и четыре результативных передачи.

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