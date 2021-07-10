Агент Валерий Исаев рассчитывает, что его клиент Илья Шкурин проведет в Динамо больше, чем один сезон.

"Скажу вам прямо: возвращение в ЦСКА маловероятно. Если Илья заиграет, то Динамо имеет право в одностороннем порядке выкупить игрока.

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Если что-то произойдет, и Илья не заиграет в Киеве, то у меня есть большие сомнения, что нападающего вернут в Москву и снова дадут ему шанс. Нужно будет искать какие-то другие варианты аренды. Но я не хочу загадывать так далеко. Пока мы сосредоточены на том, что Илья перешел в Динамо, и у игрока есть большое желание показать себя", – заверил Исаев в интервью Tribuna.by.

Добавим, что Шкурин присоединился к "бело-синим" на правах аренды сроком на год с первоочередным правом выкупа. В прошлом сезоне РПЛ белорус провел 9 матчей в составе московского ЦСКА, в которых отметился тремя голами.

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