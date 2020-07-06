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"Больше всего всбесил "следователь" из Миная": Шевчук – о конфликте Карпат и Руха

6 июля 22:28 - Читати українською
"Больше всего всбесил "следователь" из Миная": Шевчук – о конфликте Карпат и Руха
Михаил Кополовец / ФК Минай

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук, поделился мыслями относительно ситуации между двумя львовскими клубами.

"В Карпатах есть конфликт двух собственников. Они хотят разрулить все сами. Президент Руха Григорий Козловский обратился с предложением помочь.

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Сейчас я вижу конфликт между Рухом и Карпатами. Пусть они сами это решают. Но больше всего меня взбесил "следователь" из Миная (Михаил Кополовец – прим.). Как можно общаться с ним после этого?", – сказал Шевчук в программе "Великий футбол".

Напомним, совладелец Карпат Олег Смалийчук предложил 500 тысяч гривен всем соперникам Руха, а благодаря спортивному директору Миная Михаилу Кополовцу этот факт стал известен общественности.

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Теги
Карпаты Карпаты Вячеслав Вячеслав Шевчук Михаил Михаил Кополовец Григорий Козловский Рух Рух Минай Минай
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