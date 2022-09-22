"Люди думают, что у футболистов легкая жизнь, но это не так. У нас нет тех же прав, которые есть у других людей. Когда футболист выходит на улицу и его оскорбляют – он не может реагировать. Если он проигрывает матч или допускает ошибку – он не может выйти из дома. Это работа, не нужно подменять понятия.

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Я считаю несправедливым, проведя 15 лет в элите мирового футбола, не иметь возможности реагировать на оскорбления и отсутствие уважения. Я не хочу вынужденно склонять голову перед этим. На данном этапе жизни я больше не могу терпеть это", – цитирует Игуаина Marca со ссылкой на TyC Sports.

Напомним, уже два года опытный аргентинец выступает в МЛС. За это время Игуаин провел в составе Интера Майами 66 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

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