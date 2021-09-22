В своей автобиографии, части которой публикуются на The Times, Клаттенбург рассказал, что Моуринью обрушился на него с критикой во время матча Манчестер Юнайтед – Сток Сити в 2017 году. По мнению тренера, судья должен был назначить пенальти в пользу "Красных дьяволов".

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Я ехал домой, проматывая в голове инцидент с Шоукроссом. Я смотрел это в шоу "Match of the Day" и убедился, что был прав. Мяч попал ему в грудь. Так почему же Моуринью так поступил со мной. В тот вечер я ложился спать и знал, что с меня хватит. "Знаешь что, – подумал я, – я больше не могу переживать из-за этих идиотов", – написал Клаттенбург.

Напомним, что сезон АПЛ 2016/17 стал последним в карьере авторитетного английского рефери. Клаттенбург в 2016-м году работал на финалах Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы, и закономерно был признан лучшим арбитром мира.

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