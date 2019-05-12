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"Больше, чем просто футболка", – Ювентус официально представил новую форму на сезон 2019/20

12 мая 12:10 343 Читати українською
"Больше, чем просто футболка", – Ювентус официально представил новую форму на сезон 2019/20
Игроки Ювентуса / AFP

Туринский Ювентус показал новый дизайн домашней формы на следующий сезон.

Туринский Ювентус эффектно представил форму на следующий сезон, о чем сообщил в своем Instagram.

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Компания Adidas разработала комплект экипировки в традиционных черно-белых цветах. Футболка разделена на две полосы, а посередине добавили тоненькую розовую полоску.

В промо-ролике приняли участие Пьянич, Кьеллини, Дибала, Бентанкур, Кин и Бернардески. Интересно, что главная звезда туринцев Криштиану Роналду не попал в эту презентацию.

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