"Больше, чем просто футболка", – Ювентус официально представил новую форму на сезон 2019/20

Туринский Ювентус показал новый дизайн домашней формы на следующий сезон.

Туринский Ювентус эффектно представил форму на следующий сезон, о чем сообщил в своем Instagram.

Манчестер Юнайтед и Бавария заинтересовались Дибалой – Ювентус повесил внушительный ценник на аргентинца

Компания Adidas разработала комплект экипировки в традиционных черно-белых цветах. Футболка разделена на две полосы, а посередине добавили тоненькую розовую полоску.

В промо-ролике приняли участие Пьянич, Кьеллини, Дибала, Бентанкур, Кин и Бернардески. Интересно, что главная звезда туринцев Криштиану Роналду не попал в эту презентацию.

Ювентус: 5 неприкасаемых, 3 звезды на продажу и смена тренера - Аллегри может сорвать джек-пот из-за ЛЧ