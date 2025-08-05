"Послушайте, Кевин стоит больше чем 45 миллионов евро. Это же видно! И Алиссон стоит больше чем 45 миллионов евро.

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Это все видно, здесь не надо просить Фабрицио Романо, чтобы он это писал, или другого иностранного инсайдера и платить ему за это деньги.

Если этот паренек (Кевин) останется, то он будет иметь очень хороший результат. Шахтер может на нем очень хорошо заработать. Дай Бог, чтобы у него повреждений не было, потому что говорят, что сейчас травмировался и без него будет трудно", – заявил в прямом эфире на Youtube журналист Игорь Цыганик.

Напомним, что 22-летний Кевин перешел в Шахтер в 2024 году из Палмейраса. Цена за вингера по данным Transfermarkt составила 12 миллионов евро.

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