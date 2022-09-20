Наставник "сине-гранатовых" дал понять, что прежним главным звездам Барсы больше нет места в его команде.

В так называемую "неприкасаемую семерку" не попали ветераны Барселоны – Жорди Альба, Серхио Бускетс и Жерар Пике. Хави дал бывшим партнерам понять, что строит новую команду, сообщает Sport.es.

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Тренер определил круг футболистов, которые составят костяк обновленной Барселоны. Это кипер Марк-Андре тер Штеген, защитники Жюль Кунде и Рональд Араухо, полузащитники Педри и Гави, вингер Усман Дембеле, а также форвард Роберт Левандовски. Все эти игроки крайне важны для проекта Хави Эрнандеса, который в статусе тренера пока не выиграл с "сине-гранатовыми" ни одного титула.

После шести туров Ла Лиги Барса набрала 16 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует Реал, выигравший все матчи. В Лиге чемпионов "блаугранас" имеют 3 балла после двух туров.

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