Барселона хочет сохранить летом несколько игроков, на которых Хави рассчитывает в следующем сезоне.

"Блаугранас" должен сбалансировать свои счета. Руководству каталонцев уже удалось снизить зарплатую ведомости, что позволит регистрировать новые контракты. Летом также Барселоне придется совершить несколько продаж.

Чигринский вспомнил, как переходил в Барселону – трансфер во время финала Суперкубка УЕФА и ужина с Ибрагимовичем

Главный тренер Хави хочет сохранить в команде лидеров, поэтому составил список футболистов, которых считает неприкосновенными. Согласно информации Mundo Deportivo, Барселона не будет рассматривать предложения, которые будут касаться тер Штегена, Кристенсена, Араухо, де Йонга, Педри, Дембеле и Левандовски. Именно этих семерых игроков Хави считает лидерами и планирует строить команду вокруг них в будущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать Франка Кессье, Феррана Торреса и Ансу Фати. Также клуб открыт к предложениям по Эрике Гарсии, Рафиньи и Жорди Альбе.

Повернення Мессі: найкращий гравець Барси може піти, чистка на 200 мільйонів, вдвічі менший стадіон, інші перешкоди