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Большая перестрелка в маленьком Лондоне в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Челси

10:54 - Читати українською
Большая перестрелка в маленьком Лондоне в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Челси
Айю убегает от Виллиана / твиттер Кристал Пэлас

В очередном столичном дерби в рамках Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле уступил Челси (2:3). Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

34’ Уилфрид Заха
72’ Кристиан Бентеке
 
Оливье Жиру 6’
Кристиан Пулишич 27’
Тамми Абрахам 71’
6’ Оливье Жиру
27’ Кристиан Пулишич
34’ Уилфрид Заха
71’ Тамми Абрахам
72’ Кристиан Бентеке

"Синие" открыли счет уже на 6-й минуте, когда Виллиан убежал от Кэхилла (ветеран получил травму на ровном месте) и выложил мяч под удар Оливье Жиру.

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Подопечные Лэмпарда продолжили давление и забили второй еще до 30-й минуты – Кристиан Пулишич на линии штрафной получил пас от того же Виллиана, качнул защитника и пробил точно в ближний угол. Пэлас, однако, не собирался сдаваться. Через семь минут Уилфрид Заха решился на пушечный выстрел метров с 25-ти и вновь заставил усомниться в квалификации Кепы.

Веселый футбол продолжился во втором тайме, а команды еще раз обменялись голами в течение двух минут. На реализованный выход один на один Тамми Абрахамом ответил опытный Кристиан Бентеке – бельгиец вообще забил в пустые ворота после рейда ван Анхольта.

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