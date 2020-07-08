Большая перестрелка в маленьком Лондоне в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Челси

В очередном столичном дерби в рамках Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле уступил Челси (2:3). Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

"Синие" открыли счет уже на 6-й минуте, когда Виллиан убежал от Кэхилла (ветеран получил травму на ровном месте) и выложил мяч под удар Оливье Жиру.

Ничья в пользу конкурентов в видеообзоре матча Арсенал – Лестер – 1:1

Подопечные Лэмпарда продолжили давление и забили второй еще до 30-й минуты – Кристиан Пулишич на линии штрафной получил пас от того же Виллиана, качнул защитника и пробил точно в ближний угол. Пэлас, однако, не собирался сдаваться. Через семь минут Уилфрид Заха решился на пушечный выстрел метров с 25-ти и вновь заставил усомниться в квалификации Кепы.

Веселый футбол продолжился во втором тайме, а команды еще раз обменялись голами в течение двух минут. На реализованный выход один на один Тамми Абрахамом ответил опытный Кристиан Бентеке – бельгиец вообще забил в пустые ворота после рейда ван Анхольта.

Лестер вырвал ничью у Арсенала, Челси удержал победу над Кристал Пэлас, Уотфорд переиграл Норвич