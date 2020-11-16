Директор по стратегическому развитию Карпат постом с критикой спровоцировал скандал в Facebook. Экс-игроки и тренеры львовского клуба ему ответили.

Понедельник выдался пресным на футбольные события, поэтому в центре внимания оказался матч 13 тура Первой лиги между ВПК-Агро и Агробизнесом (победила команда из Волочиска). Бывший журналист, а ныне директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников в Facebook жестко прошелся по названиям клубов.

Через некоторое время, по словам Болотникова, ему позвонил вице-президент Агробизнеса и назвал работника Карпат клоуном.

В комментарии пришел экс-игрок Карпат Юрий Габовда. По его мнению, Сергей портит имя львовского клуба.

Затем на защиту своего клуба выступил наставник Агробизнеса Александр Чижевский – легенда и бывший тренер Карпат. Он назвал Болотникова клоуном и попросил держать мнение при себе.

Болотников после замечания не нашел в своих словах ничего страшного.

А еще в комментариях под постом Чижевского очень резко высказался известный экс-игрок Карпат Роман Толочко. Кому именно адресованы эти слова, не уточняется.

Отметим, что футбольный клуб Агробизнес назван в честь ООО "Агробизнес" Олега Собуцкого, а ВПК-Агро – в честь ООО "ВПК-Агро", где ВПК, по неофициальной информации, это инициалы Владимира Павловича Корсуна, президента клуба и основного бенефициара компании.

"Смерть Карпат была вопросом времени": Болотников – о шансах сохранить клуб и вариантах объединения с другими командами