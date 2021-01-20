"У нас есть титульный спонсор и водный спонсор "Моршинська". Воды клуб потребляет плюс-минус на 1 миллион гривен в год. Это очень серьезные объемы и цифры. У нас есть магазин, поля, которые мы сдаем, в том числе и стадион Украина.

Болотников раскрыл бюджет Карпат

Теперь у нас появился Patreon. Сейчас у нас там около 1700 евро, я верю, что эта сумма будет увеличиваться. Но даже сейчас, сумма, казалось бы, небольшая, но если умножить ее на год, перевести в гривны, то получается почти 700 тысяч гривен в год. Столько денег некоторые клубы первой лиги и УПЛ получают от титульного спонсора. Так что это уже очень весомый вклад. Но в целом если брать всех спонсоров, магазин, поля, Patreon – этого очень мало получается.

Основных источников дохода три. Первый – Олег Смалийчук потратил немало своих денег уже. Второй – нам немного отдали долгов другие клубы. Третий – компенсация.

Что такое компенсация? Вы привыкли к понятию трансферная стоимость, некоторые знают, что такое платеж солидарности. Компенсация – это когда молодой футболист, воспитанник клуба покидает его даже свободным агентом, все равно его следующий клуб обязан выплатить компенсацию. Это траты на воспитания этого футболиста. Эти траты не как трансферная стоимость, их нельзя выставить "от фонаря". Они высчитываются по утвержденной формуле, их невозможно оспорить. Клуб, воспитавший футболиста, может добровольно опустить эту сумму, но обычно он хочет полную. Вот эти компенсации, а их было немало у нас летом, позволили какое-то время клубу прожить", – сказал Болотников в новом выпуске программы "Лисий аферист" на клубном YouTube-канале.

Напомним, Карпаты ушли на зимнюю паузу аутсайдерами группы А Второй лиги – в их активе лишь 4 очка после 11 туров.

"Батько не сказав жодного поганого слова про Карпати": син Кононова – від заводу до роботи з Маркевичем в команді УПЛ