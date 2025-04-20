После изнурительного ответного четвертьфинала с Баварией в Лиге чемпионов главный тренер Интера Симоне Индзаги провёл совсем уж незначительную ротацию состава. С первых минут на поле Даль'Ара вышло только два резервиста – Аугусто вместо Димарко и Корреа вместо Тюрама. При этом французский форвард из-за травмы не попал даже в заявку.

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В этой встрече Болонья не только поставила "нерадзурри" подножку, но и существенно помогла Роме. Желтые карточки, которые заработали сегодня Генрих Мхитарян и Алессандро Бастони, стали для них пятыми в этом сезоне. Теперь они будут вынуждены пропустить игру следующего тура с командой Артёма Довбика из-за дисквалификации. Мхитарян получил предупреждение за фол против Одгора, а Бастони – за нарушение правил против Ндойе.

Именно швейцарский вингер Болоньи создал единственный опасный момент – в первом тайме он обыграл Ачерби и вывел Даллингу на ударную позицию, но удар партнёра заблокировал Павар. Болонья вырвала победу благодаря удару Орсолини "ножницами" на 90+4-й минуте. Этот момент стал едва ли не единственным голевым во всей игре.

На поле страсти не сильно кипели, а вот в технической зоне было горячо. В начале второго тайма главный арбитр Андреа Коломбо был вынужден удалить помощника главного тренера Интера Массимилиано Фарриса и наставника Болоньи Винченцо Итальяно. Они повздорили между собой после того, как Фаррис обратился с претензией к четвёртому рефери. В матче с Эмполи Виктора Коваленко Болонья также будет играть без своего тренера.

Из-за этой осечки Интер подпустил к себе Наполи. Обе команды сравнялись по очкам.

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