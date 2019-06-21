Болонья выкупила Орсолини у Ювентуса за 15 миллионов евро

Талантливый вингер Рикардо Орсолини стал полноценным игроком Болоньи.

Итальянский клуб на своем официальном сайте объявил об активации права выкупа экс-игрока Ювентуса.

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Туринцы согласились отпустить 22-летнего вингера за 15 млн евро, которые будут выплачены в течение трех лет. Орсолини провел в Болонье полтора сезона на правах аренды, и "красно-синие" остались довольны его результатами.

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В прошлом чемпионате Рикардо отличился 9 голами и 4 ассистами в 35 матчах за Болонью, став лучшим бомбардиром команды.